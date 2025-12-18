1月30日公開│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告 2026年1月30日に劇場公開される「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の本予告映像が公開された。あわせて公開初日よりIMAX 61スクリーンでの同時上映も決定。今作はIMAX版も含め全国合計426スクリーンで上映される。 (C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ 本予告はガ