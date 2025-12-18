株式会社シグナルトークが運営するオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」において、2025年12月18日(木)より、麻雀対局中に牌操作が行われていないことの証明が公開されました。オンライン麻雀において長年プレイヤーの間で議論されてきた「牌操作」の疑念に対し、ハッシュ値という技術を用いて「改ざんされていないこと」を客観的に証明する画期的な取り組みです。 オンライン麻雀「Maru-Jan」 公開日：2025年12月18日