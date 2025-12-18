【新華社北京12月18日】中国外交部の報道官は17日、同部アジア担当特使が18日にカンボジアとタイを再訪し、仲介を行うと発表した。両国に対し、互いに歩み寄り、早期に平和を回復するよう促すとしている。報道官は記者の質問を受け、中国はカンボジアとタイの友好国、友人として両国間の国境紛争に強い関心を寄せており、両国間を行き来して説得と調整を行い、独自の方法で緊張緩和と事態の沈静化に積極的に取り組むと表明した