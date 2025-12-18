ウクライナの和平計画をめぐり、アメリカとロシアの高官が今週末、フロリダ州で協議する予定だとアメリカメディアが報じました。アメリカからはウィットコフ特使らが、ロシアからはドミトリエフ大統領特別代表らが出席するとしています。ウィットコフ氏は今週、ウクライナ側と安全の保証や領土問題などについて話し合っていて、これらを含め、ロシア側と協議するものとみられます。