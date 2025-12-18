来年度の税制改正で焦点の一つとなっている、いわゆる「年収の壁」の引き上げをめぐり、自民党と国民民主党の協議が大詰めを迎えています。自民党と国民民主党は「年収の壁」をいまの160万円から178万円に引き上げることを目指す方針で一致していますが、減税の恩恵を大きく受ける層をどの所得層まで広げるかなどの制度設計で折り合っていません。自民党の小野寺税調会長と国民民主党の古川税調会長は、けさも国会内で断続的に会談