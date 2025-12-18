記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を運営する第三セクターは18日、破産手続き開始を津地裁四日市支部に申し立てたと発表した。復旧に多額の費用が必要で、事業継続は不可能と判断したという。