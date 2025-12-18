安倍晋三元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告について、検察はきょう午後、求刑を行います。奈良地裁前から中継です。山上被告はこのあと、奈良地裁に到着するということで、警察官らによる厳重な警備体制が敷かれています。山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市で演説中の安倍元総理を手製の銃で撃って殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認め、弁護側は、母親が旧統