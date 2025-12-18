食品大手「味の素」が、東京国税局からおよそ150億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。関係者によりますと、味の素は、タイにある関連会社の所得について、日本国内の所得と合算せずに申告をしていましたが、東京国税局はこの会社は支配関係にある「ひ孫会社」にあたり、合算して申告する必要があったと判断しました。また、味の素がナイジェリアの完全子会社の債権を全額放棄し、特別損失を計上したことについても