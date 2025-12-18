きょう（18日）午前、三豊市高瀬町の自動車整備工場で事務所や隣接する竹林などを焼く火事がありました。けが人はいないということです。 警察によりますと、きょう（18日）午前8時40分ごろ、三豊市高瀬町上高瀬の自動車整備工場「サダヒロオート」の経営者の男性から「ごみを燃やしていたら、建物に燃え移った」と119番通報がありました。 消防が消火にあたり、火は約2時間後に消し止められましたが、プレハブの事務所が