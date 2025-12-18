先日の東京ゲームショウで初めて『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の試遊をした時の感想は、「e-sportsとしての格闘ゲームというよりは、マーベルのキャラクターゲームとして、カジュアルなパーティー・ゲーム的に楽しむものだろう」というものだった。だが、あれから約3カ月が経ち、クローズドベータテスト（以下、CBT）に参加した今、その認識を変える必要