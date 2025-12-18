ルフトハンザグループは、エアバスA320型機を改修し、最先端の自動飛行プロファイル転送技術を搭載する。FANS-Cデジタル通信システムが搭載し、ADS-C EPP（Automatic Dependent Surveillance - Contract Extended Projected Profile）技術により、位置、高度、方向、時刻といった4D飛行経路情報を航空管制局にリアルタイムで自動送信する。管制は今後の飛行経路に関するこのより正確な情報に基づいて、より効率的に空域を管理する