セリアをパトロールしていると、金魚鉢風のキュートな容器を発見しました。クオリティの高い食器で度々話題になるセリアですが、これが￥110（税込）で買えるなんてスゴイ時代になりました♡レトロな喫茶店で出てくるような、金魚鉢ドリンクをお家で簡単に作れるアイテム見かけたら即買い推奨ですよ！商品情報商品名：金魚鉢風PET容器価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径8×8.3cm容量：200mL販売