整理収納アドバイザーの徳田かなです。古いスマホや給与明細、クレジットカードの明細など、捨てたい気持ちはあるのに、捨て方がわからず引き出しにしまったままになっていませんか？実はこれらの多くは、正しい手順を踏めば安心して手放せるものです。しかし、やり方を知らないまま処分してしまうと、個人情報の漏えいや思わぬトラブルにつながることも。整理収納アドバイザーとして多くのご家庭をサポートしてきた筆者が、不安な