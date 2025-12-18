米マイクロソフト（Microsoft）は、公式Xアカウントで「Microsoft 365」と「Microsoft Copilot」の障害についてアナウンスした。 本日9時53分、ユーザーからの報告について調査中であることを明らかにし、10時47分には原因と対策済みである旨を案内した。 障害の原因として、ネットワーク経路の制御に問題が生じていたと説明。ネットワーク全体で通信量を調整する緩和措置を講じたとしてい