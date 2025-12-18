18日朝、雲仙市で軽トラックが横転する事故があり、運転していた70代の男性が死亡しました。 18日午前8時50分ごろ、雲仙市南串山町の畑で軽トラックが横転しているのを通りかかった人が見つけ消防に通報しました。 警察によりますと、軽トラックは道路をはずれて畑に転落したとみられるということです。 運転席には70代の男性が乗っていましたが、意識不明の状態で病院に搬送されまもなく死亡が確認されました。 現場の道路は