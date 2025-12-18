自身のSNSで今季限りでの現役引退を表明した佐藤龍世(C)産経新聞社中日から戦力外通告を受けていた佐藤龍世が、12月18日までに自身のインスタグラムを更新。「ー完ー」と記し、今季限りでの現役引退を表明した。【写真】追いかけ続けた森友哉の背中…現役引退を表明した佐藤龍世の投稿をチェック北海道出身の佐藤は、北海高、富士大を経て2018年ドラフト7位で西武に入団。21年途中にトレードで日本ハムに移籍したが、22年オフ