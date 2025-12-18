受験生や就職活動に励む人たちを応援しようと、18日朝、JR七尾駅で合格祈願のお守りが配られました。JR七尾駅で駅員たちが配布したのは、淡いピンク色をした「さくら貝」のお守り。幸せを呼ぶとされるさくら貝が入ったお守りは、七尾鉄道部の社員20人が11月から、石川県志賀町の増穂浦海岸で拾い集めたものです。改札口前では18日朝、社員4人が「【ご】うか【く】」にちなんで59個のお守りを配り、通学途中の受験生らを励ましまし