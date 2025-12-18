きょう18日からあす19日にかけて、西日本や東日本太平洋側は大陸から移動してくる高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。ただ、西日本や東海は次第に高気圧の後面となり、湿った空気が流れ込みやすくなるため、あすは夜を中心に天気の崩れる所がありそうです。北日本中心の冬型の気圧配置は緩み、きょう北陸・北日本で降る雪や雨は範囲が狭くなっていくでしょう。あすは北陸・東北南部でも晴れ間が広がる見通しです。ただ、東北北部