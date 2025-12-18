17日夜、茨城県つくば市の常磐自動車道で男性が死亡しているのが見つかり、警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと、17日午後11時前、つくば市の常磐自動車道、谷田部インターチェンジ付近で「車線上に人が倒れている」と110番通報がありました。成人男性が、上り方面の車線上に倒れていて、その場で死亡が確認されたということです。また現場近くの料金所では、人が乗っていない乗用車が止まっ