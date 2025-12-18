アメリカのトランプ大統領は日本時間の午前11時から国民向けの演説を行い、政権の実績をアピールしました。異例の演説はトランプ氏の焦りの裏返しといえます。物価高などへの不満から支持率は低迷していて、直接国民に政権の成果を訴え支持を取り戻したい考えです。トランプ大統領「過去11か月間で私たちはアメリカ史上いかなる政権よりも多くの前向きな変化をもたらした。これほどのことはかつてなかった」トランプ大統領は、演説