今年の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・９７年勝ち馬のグラスワンダー（的場均騎手が騎乗）を振り返る。「栗毛の怪物」の圧倒的なパフォーマンスが観衆の度肝を抜いた。９７年９月に美浦の尾形充弘厩舎からデビューしたグラスワンダーが、無傷４連勝で朝日杯３歳Ｓ（現朝日杯ＦＳ）をレコードで制してＧ１初制覇。序盤