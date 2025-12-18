東京証券取引所18日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時800円を超え、節目の4万9000円を割り込んだ。人工知能（AI）投資の先行き不透明感が広がり、株価水準の高いAIや半導体関連銘柄が売られ相場全体を押し下げた。午前終値は前日終値比505円39銭安の4万9006円89銭。東証株価指数（TOPIX）は11.84ポイント安の3357.55。米IT大手が予定するデータセンターの建設を巡りファンド