上演中のミュージカル「十二国記 -月の影 影の海-」（日生劇場）について、出演中の女優・原田真絢（31）と篠本りの（29）が体調不良により、当面の間、休演することが分かった。18日、東宝演劇部の公式X（旧ツイッター）で発表した。投稿では「日生劇場ミュージカル『十二国記 -月の影 影の海- 』出演者変更のお知らせ」と記し、「舒栄役で出演を予定しておりました原田真絢並びに、カイコ役で出演を予定しておりました篠本り