アンドレ・ジャクソン投手ロッテは18日、今季までDeNAでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（29）＝190センチ、95キロ、右投げ右打ち＝と契約に合意したと発表した。今季は25試合に登板して10勝7敗、防御率2.33の好成績をマークした。DeNAでプレーした2年間で通算50試合に登板し、18勝14敗と先発として安定した投球を見せた。球団を通じ「リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したい」とコメントした。