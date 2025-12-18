【ワシントン共同】トランプ米政権は17日、台湾に対し、高機動ロケット砲システム「ハイマース」や対戦車ミサイル「ジャベリン」など多数の武器の売却を承認したと発表した。総額は約100億ドル（約1兆5570億円）の規模。