２４、２５日にクリスマスクルーズを実施する「マリーンルージュ」（ＹＣｒｕｉｓｅ提供）クリスマス気分を盛り上げる海上でのイベントやクルーズが、横浜港やその周辺で開かれる。冬のミナトを彩る風物詩だけに、主催者らは早めの予約や問い合わせを呼びかけている。サンタクロースの衣装に身を包み、スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）で横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区などを航行する「ヨコハマＳＵＰサンタク