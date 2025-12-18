石川県の野々市ロータリークラブが17日、野々市市内の小学校と社会福祉協議会に、児童書などを寄贈しました。野々市ロータリークラブは、地元の子どもたちに心身ともに健やかに成長してもらおうと、5年前から毎年、市内の図書館に児童書を贈ってきました。これまでに送った本は1000冊以上となり、図書館の蔵書も充実してきたことから、今年は学校図書として、小学校に児童書を寄贈することになりました。1