【モデルプレス＝2025/12/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】恋リア出身美女「セクシー」引き締まった美脚大胆ショーパン姿◆中島結音、ショートパンツ姿を公開中島は「どんな時も笑顔でっ」とつづり、音楽に合わせて笑顔で踊るリール動画を投稿。