【モデルプレス＝2025/12/18】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが12月16日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスを着こなした姿を投稿し、話題を呼んでいる。【写真】カープ小園選手の美人妻、ボディライン際立つ肩出しトップス姿◆渡辺リサ、肩出しトップスで魅力全開渡辺は「まだ画面越しの前髪には慣れないわ」とコメントし、肩出しのトップスにデニムを合わせたコーディネートを公