【モデルプレス＝2025/12/18】元KAT-TUNの中丸雄一が2025年12月17日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜）に出演。週刊誌報道について言及する場面があった。【写真】元KAT-TUNのレア舞台裏 NEWSメンバーが撮影◆中丸雄一、週刊誌報道に言及3月31日をもってグループを解散したKAT-TUNについて、中丸は、「2〜3年くらい前から『どうしよう？』という話はあった」と解散について話が上がっ