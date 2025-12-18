福岡市でアイドルグループ「HKT48」のスタッフらが刃物で刺された事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が「事件を起こして死のうと思った」と供述していることが新たに分かりました。福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は14日、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」で、「HKT48」の運営会社の男性スタッフを包丁で刺し、殺害しようとした疑いで逮捕されました。山口容疑者は、ドーム隣の商業施設で