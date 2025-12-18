【東京マルイ再販情報：11月21日～12月5日分】 東京マルイは、11月21日より12月5日にかけて、エアガン7点を再販した。 今回再販されたのは、ガスブローバック マシンガン「M4A1 MWS」や「CQBR ブロック1」に加え、エアリボルバープロ「M1851 NAVY」に「SAA.45 シビリアン 4 3/4インチ ブラック」など。他にも電動コンパクトマシンガン「MP7A1タンカラーモデル」などが再販された