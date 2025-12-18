サイバーセキュリティーコンテストの様子岡山県警察本部岡山・北区内山下 犯罪捜査で扱うサイバー技術を競う大会が岡山県警察本部で開かれました。 サイバーセキュリティーコンテストには岡山県警察本部や警察署から28チーム、84人の警察官が参加しました。 岡山県警によりますと、スマートフォンに残る画像データの解析や暗号化された情報の解読などサイバ