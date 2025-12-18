福岡県内の自宅で2021年9月、当時3歳の息子の頭に重度の後遺症を伴うケガをさせたとして、警察は18日、男児の両親を逮捕する方針を固めました。関係者によりますと34歳の父親と37歳の母親は、福岡県内の自宅で2021年9月、当時3歳の息子の頭部を複数回殴るなどして、重度の後遺症を伴うケガをさせた疑いが持たれています。事件当時、母親は消防に「息子が風呂場で頭を打った」と通報しましたが、体に複数のアザがあったことなどから