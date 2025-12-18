愛知県岡崎市の東名高速下りで18日早朝、トラックなど3台が絡む事故があり、2人が軽いケガをしました。警察によりますと、18日午前5時半ごろ、岡崎市西阿知和町の東名高速下りでトラックが乗用車に追突しました。その弾みで乗用車も前の車に衝突したとみられ、3台が絡む事故となりました。この事故で、乗用車に乗っていた60代の男性と50代の女性が病院に搬送され、軽傷です。警察は事故の状況や原因を詳しく調べています。