愛知県岡崎市の東名高速道路で、車3台が絡む玉突き事故があり、あわせて4人が負傷した模様です。 【写真を見る】東名高速で車3台が絡む玉突き事故 4人けが 大型トラックの単独事故→減速した軽乗用車に後続の2台が追突か 愛知･岡崎市 事故があったのは、岡崎市西阿知和町の東名高速下りで、警察によりますときょう午前5時半前、軽乗用車が乗用車とトラックに追突されました。 この事故で4人がケガをしたとみられ、このうち乗用