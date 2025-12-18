１６日、シールドマシン「領航号」内部のトンネルセグメント搬入口。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海12月18日】中国が自主開発した世界最大径の高速鉄道用シールドマシンで、崇太長江トンネルの建設に投入されている「領航号」が16日、掘削距離1万メートルを突破した。長江を横断するトンネル工事は重要な節目を迎え、全線貫通に向け確かな基礎が築かれた。崇太長江トンネルは、滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道（上