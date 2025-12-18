自宅で大麻草を営利目的で栽培していたなどとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。 【写真を見る】自宅に大量の乾燥大麻と栽培中の大麻草… 別事件の捜査で訪れた警察官が発見 営利目的で栽培した疑いでベトナム国籍の男2人を逮捕 逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で無職のダン・バ・ズイ容疑者（32）と自称派遣社員のファム・ホン・ホアン容疑者（39）です。 警察によりますと2人は11月13日、他のものと共謀し、