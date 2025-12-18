１５日、大雪の後、瀋陽森林動物園で遊ぶジャイアントパンダ。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）【新華社遼寧12月18日】中国遼寧省の瀋陽森林動物園では大雪の後、銀世界で一層元気に活動する動物たちの姿が見られた。（記者/武江民）１５日、大雪の後、歩き回る瀋陽森林動物園のヒグマ。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）１５日、大雪の後、歩き回る瀋陽森林動物園の東北虎（アムールトラ）。（瀋陽＝新華社配信／王智勇）１５日、大雪