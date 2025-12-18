【新華社アルタイ12月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州アルタイ市にある将軍山国際スキーリゾートでこのほど、温かな夕日がゲレンデを照らす中、多くのスキー愛好家らが山頂のリフト降り場付近に集まり、音楽に合わせて踊り、写真を撮るなどして楽しんだ。（記者/阿曼）