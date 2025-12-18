2025年12月15日（月）、粧美堂からサンリオキャラクターズとのコラボレーションによる「ホイップチェリーシリーズ」が登場しました！「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」など、お馴染みのサンリオキャラクターたちがホイップとチェリー、リボンをあしらった可愛らしいデザインで登場。全6アイテムのラインナップで、日常使いしやすい実用性とキュートさを兼ね備えたア