沖縄県内で米兵らによる性暴力事件が相次いだことを受け、在沖縄米軍が４月から実施しているパトロールで、県と県警は１７日、県議会特別委員会で、米軍憲兵隊による軍関係者の逮捕者がこれまでに少なくとも１０７人に上ることを明らかにした。県などによると、容疑のほとんどが、米兵の基地外での行動を規制する「リバティー制度」の違反や身分証提示の拒否などだった。内訳は、米軍と県警が４〜１２月に沖縄市で行った合同