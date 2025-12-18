ATEEZ（エイティーズ）のJONGHO（ジョンホ）が17日、チーム公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで、ソロ曲「To be your light」映像を公開した。冬を舞台にした曲で、韓国メディアOSENは18日「公開された映像は、アナログ的な温かい色の中でJONGHOの姿が現れ、視線を引いた。情緒的なメロディーにJONGHO特有の甘いボーカルが調和し、ドラマチックな雰囲気で、友人たちとの思い出を想起させる演技を披露している」と描写した。同