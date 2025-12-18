俳優の川島海荷が１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、愛飲していたプロテインでアナフィラキシーショックを起こした顚末（てんまつ）を語った。川島は２カ月前にプロテインを飲んだところアナフィラキシーを発症。「飲んだ２０分後ぐらいに、車を運転していたが目が痒くなってくしゃみも１０秒に１回ぐらい出て。顔もボコボコに腫れて救急車で運ばれた」という。しかも初めて飲んだプロテインではなく「１