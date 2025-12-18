合同会社NUTMEGは、京都府京丹後市・久美浜エリアの谷あいの集落・神谷(かんだに)に、全棟プライベートサウナ付き古民家ホテル「SAUNA ＆ CURRY URI 京丹後(サウナアンドカレー ウリ きょうたんご)」をオープンした。京都・大阪から車で約2時間15分〜2時間30分。「神の谷」とも呼ばれてきた山あいの小さな集落で、3棟それぞれ異なるサウナ体験と、“サウナのあとに最高のひと皿”を目指して開発された特製スパイスカレーを味わえる