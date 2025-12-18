甘粛省臨夏回族自治州積石山県で発生したマグニチュード6．2の地震の被災地となった青海省海東市民和回族トゥ族自治県でこのほど、農民の住宅2万2000戸の建設が完了した。中国新聞網が伝えた。被災地には新しい村が次々と建設され、インフラの改善が絶えず進められ、人々の居住環境が向上している。（提供/人民網日本語版・編集/KS）