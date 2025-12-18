金運を上げるために掃除でやるといいことを3つ紹介します。水や水滴はしっかりふき取る金運アップの肝となるのが水回りです。そのため、水回りを中心に掃除をしている人は多いのではないでしょうか？ この行動、正解です！とはいえ、どのように掃除をするのかによって、せっかく呼び込んだ運を逃してしまうことになりかねないのです。水回りにはキッチン、トイレ、バスルームや洗面所があります。いずれも水がある場所ですので、掃