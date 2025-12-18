新潟市は17日、教職員による性暴力などの実態について市立学校の児童、生徒やすべての教員などに調査を行った結果を発表しました。発表によると新潟市でわいせつな行為などの性暴力に該当するものは確認されなかったということですが、不適切な言動など指導が必要とされる事案が10件あったということです。この調査は、ことし全国各地で発生した教員らによる児童の盗撮事件などを受けて、新潟市が10月に今年度初めて実施したもので