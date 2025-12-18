香港の大手ドラッグストアチェーンの万寧（マニングス）が、中国本土で展開してきたすべての実店舗およびオンライン事業を終了することが明らかになりました。万寧中国が12月16日、公式サイトで発表しました。公告によると、中国本土の実店舗は2026年1月15日を最終営業日として閉店し、その後は正式に運営を停止します。オンライン事業も段階的に終了し、公式ミニプログラムは2025年12月29日午前0時にサービスを終了するほか、天猫