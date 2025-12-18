Photo: Daisuke Ishizaka 趣味と仕事の両立は不可能なのか？ いや、そんなことはない。誰しも多忙な日々をおくっているであろう現代。肉体もメンタルもリフレッシュする手段として、趣味を楽しんでいる人も少なくないでしょう。一方で、社会人としての多忙さやライフステージの変化などの影響で、「趣味の時間を確保することが難しくなった」という人もいるはず。ギズモード編集部の綱藤（あ